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«Арсенал» вырвал победу в матче с «Престоном»

Матч: ПрестонПрестон1 : 2АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:27 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» не без труда переиграл «Престон».

Престон, стадион «Дипдэйл»

«Престон» – «Арсенал» – 1:2 (1:0)
Голы: Робинсон 7 - Рэмзи 46, Жиру 89.

«Престон»: Максвелл, Вермийл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер (Браун 60), Пирсон, Джонсон (Хорган 81), МакГиди, Робинсон, Хагилл (Макиенок 75).
Главный тренер: Саймон Грэйсон.

«Арсенал»: Оспина, Мэйтленд-Найлс (Холдинг 90+1), Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 84), Айвоби, Перес (Рен-Аделед 90+2), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Хагилл 44, Каннингем 65, Паулиста 70, Пирсон 75.

Судья: Роберт Мэдли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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