«Арсенал» вырвал победу в матче с «Престоном»

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» не без труда переиграл «Престон».

Престон, стадион «Дипдэйл»

«Престон» – «Арсенал» – 1:2 (1:0)

Голы: Робинсон 7 - Рэмзи 46, Жиру 89.

«Престон»: Максвелл, Вермийл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер (Браун 60), Пирсон, Джонсон (Хорган 81), МакГиди, Робинсон, Хагилл (Макиенок 75).

Главный тренер: Саймон Грэйсон.

«Арсенал»: Оспина, Мэйтленд-Найлс (Холдинг 90+1), Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 84), Айвоби, Перес (Рен-Аделед 90+2), Жиру.

Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Хагилл 44, Каннингем 65, Паулиста 70, Пирсон 75.

Судья: Роберт Мэдли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.