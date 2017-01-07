«Арсенал» вырвал победу в матче с «Престоном»
В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» не без труда переиграл «Престон».
Престон, стадион «Дипдэйл»
«Престон» – «Арсенал» – 1:2 (1:0)
Голы: Робинсон 7 - Рэмзи 46, Жиру 89.
«Престон»: Максвелл, Вермийл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер (Браун 60), Пирсон, Джонсон (Хорган 81), МакГиди, Робинсон, Хагилл (Макиенок 75).
Главный тренер: Саймон Грэйсон.
«Арсенал»: Оспина, Мэйтленд-Найлс (Холдинг 90+1), Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 84), Айвоби, Перес (Рен-Аделед 90+2), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Хагилл 44, Каннингем 65, Паулиста 70, Пирсон 75.
Судья: Роберт Мэдли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Жиру опять порешал, Перес как всегда удачно сработался.
Про других лучше не буду говорить, зла не хватает :)
Надеюсь, по итогам января Жиру получит награду "Игрока месяца". Заслуживает пока своей игрой!
Он не подведёт. :)