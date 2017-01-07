ПСЖ - «Бастия»: стартовые составы
Сегодня, 22:31 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/32 финала Кубка Франции между ПСЖ и «Бастией».
ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Мотта, Матюиди, Моура, Бен Арфа, Нкунку.
«Бастия»: Винченсини, Джику, Пейберне, Маранж, Бенгтссон, Н'Гандо, Мостефа-Сбаа, Данич, Сен-Максимен, Кейта, Нангис.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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