ПСЖ - «Бастия»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1/32 финала Кубка Франции между ПСЖ и «Бастией».

ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Мотта, Матюиди, Моура, Бен Арфа, Нкунку.

«Бастия»: Винченсини, Джику, Пейберне, Маранж, Бенгтссон, Н'Гандо, Мостефа-Сбаа, Данич, Сен-Максимен, Кейта, Нангис.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.