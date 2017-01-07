Роналдо: «Надеюсь, „Реал“ выиграет требл»
Вчера, 22:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-форвард «Реала» Роналдо, побывавший сегодня до начала матча 17-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Гранадой» на церемонии по поводу выигрыша нападающим «сливочных» Криштиану Роналду 4-го «Золотого мяча» в карьере португальца, поделился своими впечатлениями:
«„Реал“ должен бороться за все титулы. Зидан хорошо руководит командой: все его игроки мотивированы. Надеюсь, они выиграют требл.
Для меня честь - поучаствовать в церемонии, посвященной выигрышу Роналду „Золотого мяча“. Это особенный момент, а учитывая амбиции Криштиану, он наверняка постарается выиграть этот приз в пятый раз».
Другие материалы по теме:
Вчера
21:06 Фото Роббен: «Китай? Не исключаю ничего» 43
Или войдите через
Когда третий появился?
Реал же вроде (могу ошибиться) никогда не выигрывал даже чемпионат в год победы в лиге чемпионов.
их у Барселоны - ТРИ
Вася , ТРИИИИИИи
думаю вряд ли Реал способен на такое........ этим может гордиться только один великий клуб. В 2015 году Барса вновь сделала «золотой хет-трик», став единственным клубом в истории европейского футбола оформившим «требл» дважды................
PS Так что попробуйте укусите локоток.
"Не надо печалиться вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди надейся и жди..."
Прям будет ржачно почитать от фанов потом как их засудили.
Мишка Платини говорил, что когда ЛЧ кто то выиграет дважды подряд, то к ней упадет интерес. Так что Рояль потопят в нужный момент.
Давайте школота, без вас заскучило.
удачи Реалу!
Удачи!