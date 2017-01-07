Роналдо: «Надеюсь, „Реал“ выиграет требл»

Экс-форвард «Реала» Роналдо, побывавший сегодня до начала матча 17-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Гранадой» на церемонии по поводу выигрыша нападающим «сливочных» Криштиану Роналду 4-го «Золотого мяча» в карьере португальца, поделился своими впечатлениями:

«„Реал“ должен бороться за все титулы. Зидан хорошо руководит командой: все его игроки мотивированы. Надеюсь, они выиграют требл.

Для меня честь - поучаствовать в церемонии, посвященной выигрышу Роналду „Золотого мяча“. Это особенный момент, а учитывая амбиции Криштиану, он наверняка постарается выиграть этот приз в пятый раз».