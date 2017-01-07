Ивелин Попов - футболист года в Болгарии

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов признан лучшим игроком своей страны в 2016 году.

В голосовании журналистов различных спортивных изданий хавбек набрал 161 балл и лишь на три очка опередил капитана сборной Болгарии и «Лудогорца» Светослава Дякова. Третье место занял вратарь «Лудогорца» Владислав Стоянов (90).

Добавим, что Попов получил приз лучшему игроку года в Болгарии во второй раз подряд.