Ивелин Попов - футболист года в Болгарии
Сегодня, 22:53 | Источник: Sportal.bg | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов признан лучшим игроком своей страны в 2016 году.
В голосовании журналистов различных спортивных изданий хавбек набрал 161 балл и лишь на три очка опередил капитана сборной Болгарии и «Лудогорца» Светослава Дякова. Третье место занял вратарь «Лудогорца» Владислав Стоянов (90).
Добавим, что Попов получил приз лучшему игроку года в Болгарии во второй раз подряд.
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