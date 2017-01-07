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Попов: «Остаюсь в „Спартаке“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Трабзонспор, Попов Ивелин
Сегодня, 23:05 | Источник: dnevnik.bg | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, получивший награду игроку года в Болгарии, дал понять, что не будет менять клубную прописку в январе:

«Минувший год выдался для меня удачным. Надеюсь, 2017-й будет еще лучше. Надеюсь стать чемпионом России.

Остаюсь в „Спартаке“. Информация о моем переходе в „Трабзонспор“ - это всего лишь спекуляции СМИ, которые сочиняют фантасмагории. У меня действующий контракт с командой.

Мне еще рано уходить за большими деньгами. Я доволен тем, что получаю в „Спартаке“». 

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