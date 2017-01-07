Попов: «Остаюсь в „Спартаке“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Трабзонспор, Попов Ивелин
Сегодня, 23:05 | Источник: dnevnik.bg | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, получивший награду игроку года в Болгарии, дал понять, что не будет менять клубную прописку в январе:
«Минувший год выдался для меня удачным. Надеюсь, 2017-й будет еще лучше. Надеюсь стать чемпионом России.
Остаюсь в „Спартаке“. Информация о моем переходе в „Трабзонспор“ - это всего лишь спекуляции СМИ, которые сочиняют фантасмагории. У меня действующий контракт с командой.
Мне еще рано уходить за большими деньгами. Я доволен тем, что получаю в „Спартаке“».
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Александр Чистяков
Витсель годами твердил о желании сыграть в топ-чемпионате, а в последний момент наплевал на договоренности с «Ювентусом» и сбежал в Китай. «Соккер.ру» негодует.
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Хорошо, что остаётся!
Хорошо, что остаётся!
https://www.youtube.com/watch?v=RL4yQ99g70c&t=114s
Не поспоришь, надо умудриться сменить Кубань на спартак!
В Спартаке он медаль по любому возьмёт и получит признание большей части России, а у бомжей и коней только мрии остаются.
Виват Спартак !
Хорошо, что остаётся!