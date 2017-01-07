Попов: «Остаюсь в „Спартаке“»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, получивший награду игроку года в Болгарии, дал понять, что не будет менять клубную прописку в январе:

«Минувший год выдался для меня удачным. Надеюсь, 2017-й будет еще лучше. Надеюсь стать чемпионом России.

Остаюсь в „Спартаке“. Информация о моем переходе в „Трабзонспор“ - это всего лишь спекуляции СМИ, которые сочиняют фантасмагории. У меня действующий контракт с командой.

Мне еще рано уходить за большими деньгами. Я доволен тем, что получаю в „Спартаке“».