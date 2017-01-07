Галлиани: «Луис Адриано пройдёт медобследование для „Спартака“ 10-11 января»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сообщил, что нападающий «россонери» Луис Адриано 10 или 11 января пройдёт медобследование перед переходом в «Спартак»:

«Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в „Спартак“ нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января».