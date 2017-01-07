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Галлиани: «Луис Адриано пройдёт медобследование для „Спартака“ 10-11 января»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Милан, Адриано Луис, Галлиани Адриано
Сегодня, 23:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сообщил, что нападающий «россонери» Луис Адриано 10 или 11 января пройдёт медобследование перед переходом в «Спартак»:

«Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в „Спартак“ нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января».

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