Галлиани: «Луис Адриано пройдёт медобследование для „Спартака“ 10-11 января»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Милан, Адриано Луис, Галлиани Адриано
Сегодня, 23:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сообщил, что нападающий «россонери» Луис Адриано 10 или 11 января пройдёт медобследование перед переходом в «Спартак»:
«Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в „Спартак“ нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января».
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Худшие должны быть в спартаке, все логично!
Худшие должны быть в спартаке, все логично!
Некоторым остаётся только уверять, что круче них команды нет.
И мы им "верим".
Некоторым остаётся только уверять, что круче них команды нет.
И мы им "верим".
ТЕПЕРЬ КАК И ВСЕ СПАРТАЧИ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ОБРЯД ХРЯКА!!!
ПОЦЕЛОВАТЬ КОПА ДЕЛЬ СОЛЬ, И ОТХЛЕСТАТЬ ДЖАНО ПУРПУРНЫМ ДИЛДО!! НУ И ПРОИЗНЕСТИ ЗАКЛИНАНИЕ 3 РАЗА - ДЕ-ЗЮ-В, ДЕ-ЗЮ-В, ДЕ-ЗЮ-В!
Некоторым остаётся только уверять, что круче них команды нет.
И мы им "верим".
Фк "СПАРТАК" расчитывает на вас.
Худшие должны быть в спартаке, все логично!
В России у Андриано есть все шансы блеснуть.
Но не в матчах с Зенитом , конечно)