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Венгер: «Сегодня я был близок к тому, чтобы впервые не преодолеть 3-й раунд Кубка Англии»

Матч: ПрестонПрестон1 : 2АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Вчера, 23:25 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных над «Престоном» в матче 3-го раунда Кубка Англии:

«Вчера мне кто-то напомнил, что за свою карьеру я ни разу не вылетал из Кубка Англии в 3-м раунде, но сегодня, мы были близки к этому. „Престон“ в первом тайме действовал с энтузиазмом и демонстрировал качественный футбол, они были быстрее нас.

Возможно, где-то на подсознании мы думали, что матч будет складываться проще, но в перерыве игроки понимали, что мы можем вылететь.

Я думаю, что таким камбэкам способствуют единство и бойцовские качества».

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DXTK [NITRO]
Вчера 23:51, редактировал 07.01.2017, 23:57
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Вчера 23:37
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