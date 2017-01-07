Венгер: «Сегодня я был близок к тому, чтобы впервые не преодолеть 3-й раунд Кубка Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных над «Престоном» в матче 3-го раунда Кубка Англии:

«Вчера мне кто-то напомнил, что за свою карьеру я ни разу не вылетал из Кубка Англии в 3-м раунде, но сегодня, мы были близки к этому. „Престон“ в первом тайме действовал с энтузиазмом и демонстрировал качественный футбол, они были быстрее нас.

Возможно, где-то на подсознании мы думали, что матч будет складываться проще, но в перерыве игроки понимали, что мы можем вылететь.

Я думаю, что таким камбэкам способствуют единство и бойцовские качества».