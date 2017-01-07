Кадиев: «Считаю, что Керимова всё это время нагло обманывали в „Анжи“»

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев объяснил, что подтолкнуло его к приобретению акций махачкалинского клуба:

«Кто выступил инициатором сделки по смене владельца клуба? Инициатива, скорее, исходила от Сулеймана Абдусаидовича Керимова.

Станут ли к финансированию клуба привлекаться средства республиканского бюджета? Нет. Только мои собственные и частных спонсоров.

Зачем мне понадобился проект „Анжи“? Лично мне это не нужно. Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос? За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за „Анжи“? Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата, по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике?»