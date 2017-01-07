Питарч покинул пост спортивного директора «Валенсии»
Вчера, 23:54 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что Хесус Гарсия Питарч покинул должность спортивного директора клуба, не проработав на данном посту даже год.
Временно исполнять обязанности спортивного директора поручено главе клубной Академии Хосе Рамону Алесанко.
Напомним, что накануне бывший президент «Лос Чес» Пако Ройг подверг резкой критике Питарча, которого первый считает виновным в развале клуба.
Другие материалы по теме:
06 января 2017
20:35 Официально Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск» 9
04 января 2017
21:38 Официально Арвеладзе ушёл из «Маккаби» 3
01:50 Официально Фелан покинет пост главного тренера «Халл Сити» 1
02 января 2017
30 декабря 2016
20:48 Официально Тренерский штаб Врбы покинул «Анжи» 26
20:46 Официально «Валенсия» подтвердила отставку Пранделли 7
29 декабря 2016
09:37 Официально Емельянов возглавил «Луч-Энергию» 2
26 декабря 2016
23 декабря 2016
23:30 Официально Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас» 6
22 декабря 2016
13:41 Официально Фото Хеккинг возглавил гладбахскую «Боруссию» 5
Или войдите через