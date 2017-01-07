Питарч покинул пост спортивного директора «Валенсии»

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что Хесус Гарсия Питарч покинул должность спортивного директора клуба, не проработав на данном посту даже год.

Временно исполнять обязанности спортивного директора поручено главе клубной Академии Хосе Рамону Алесанко.

Напомним, что накануне бывший президент «Лос Чес» Пако Ройг подверг резкой критике Питарча, которого первый считает виновным в развале клуба.