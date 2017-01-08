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«Наполи» в компенсированное арбитром время дожал «Сампдорию»

Матч: НаполиНаполи2 : 1СампдорияСампдория
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:47 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 19-го тура Серии А «Наполи» на своем поле не без труда переиграл «Сампдорию».

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» – «Сампдория» – 2:1 (0:1)
Голы: Габбьядини 77, Тонелли 90+5 - Хисай 30 (авт).

«Наполи»: Рейна, Хисай, Кирикеш, Тонелли, Стринич, Аллан (Зелински 59), Жоржиньо (Габбьядини 72), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Сампдория»: Пуджони, Реджини, Шкриньяр, Сильвестре, Перейра, Прат (Линетти 76), Торрейра, Баррето, Альварес, Шик (Додо 64), Квальярела (Муриэль 51).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

Предупреждения: Сильвестре 54, Хисай 69.
Удаление: Сильвестре 61 (вторая желтая).

Судья: Марко Ли Белло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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