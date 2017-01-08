ПСЖ отправил 7 безответных мячей в ворота «Бастии»
Сегодня, 00:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ катком прошелся по «Бастии».
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Бастия» – 7:0 (2:0)
Голы: Силва 30, Рабьо 42, Нкунку 49, Мотта 57, Моура 63 (пен), Ди Мария 76, Дракслер 89.
ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Силва (Кимпембе 46), Курзава, Рабьо (Дракслер 58), Мотта, Матюиди, Моура (Ди Мария 67), Бен Арфа, Нкунку.
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Бастия»: Винченсини, Джику, Пейберне, Маранж, Бенгтссон, Н'Гандо (Диалло 54), Мостефа-Сбаа, Данич, Сен-Максимен, Кейта, Нангис.
Главный тренер: Франсуа Чиккопини.
Предупреждения: Маранж 55, Матюиди 78.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:27 Видео «Арсенал» вырвал победу в матче с «Престоном» 25
Александр Чистяков
Приближающийся Кубок Африканских Наций заставляет о себе говорить. «Соккер.ру» выдает очередную порцию полезной информации о континентальном турнире.
20:06 Видео «Атлетико» на выезде одолел «Эйбар» 21
Или войдите через