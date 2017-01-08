ПСЖ отправил 7 безответных мячей в ворота «Бастии»

В поединке 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ катком прошелся по «Бастии».

Париж, стадион «Парк де Пренс»

ПСЖ – «Бастия» – 7:0 (2:0)

Голы: Силва 30, Рабьо 42, Нкунку 49, Мотта 57, Моура 63 (пен), Ди Мария 76, Дракслер 89.

ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Силва (Кимпембе 46), Курзава, Рабьо (Дракслер 58), Мотта, Матюиди, Моура (Ди Мария 67), Бен Арфа, Нкунку.

Главный тренер: Унаи Эмери.

«Бастия»: Винченсини, Джику, Пейберне, Маранж, Бенгтссон, Н'Гандо (Диалло 54), Мостефа-Сбаа, Данич, Сен-Максимен, Кейта, Нангис.

Главный тренер: Франсуа Чиккопини.

Предупреждения: Маранж 55, Матюиди 78.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.