Оуэн: «Думал, что я набрал лишний вес до тех пор, пока не увидел Роналдо»
Сегодня, 01:00 | Источник: twitter.com | Фото: твиттер Майкла Оуэна | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Реала» Майкл Оуэн, который накануне посетил церемонию вручения «Золотого мяча» лидеру «сливочных» Криштиану Роналду, потроллил на своей странице в сети Twitter бразильского форварда Роналдо, который также присутствовал на данном мероприятии:
«Думал, что я набрал лишние фунты (единица измерения массы прим. ред.) до тех пор, пока не увидел своего старого приятеля Ронни!»
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