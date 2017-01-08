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Оуэн: «Думал, что я набрал лишний вес до тех пор, пока не увидел Роналдо»

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Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Оуэн Майкл, Роналдо
Сегодня, 01:00 | Источник: twitter.com | Фото: твиттер Майкла Оуэна | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Реала» Майкл Оуэн, который накануне посетил церемонию вручения «Золотого мяча» лидеру «сливочных» Криштиану Роналду, потроллил на своей странице в сети Twitter бразильского форварда Роналдо, который также присутствовал на данном мероприятии:

«Думал, что я набрал лишние фунты (единица измерения массы прим. ред.) до тех пор, пока не увидел своего старого приятеля Ронни!»

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