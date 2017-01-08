Эмери: «Соперники приезжают к ПСЖ мотивированными и закрытыми»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал победу над «Бастией» (7:0) в матче Кубка Франции.

«Самое главное, что мы победили. У себя дома мы уверены в себе и способны добиваться результата. Даже после третьего гола продолжали прогрессировать. Игроки были очень мотивированы. Я доволен командой. Обычно соперники, приезжающие сюда, очень мотивированы и закрыты. Их трудно пробивать. Но после первого нашего гола открывается пространство для атак. Мы говорили о важности использования свободных зон. Хочу, чтобы моя команда оказывала давление весь матч».