Гвардиола: «Я приехал в Англию меняться, а не менять местный футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (5:0) отметил, что не всегда его идеи в Англии работают.

«Есть моменты, когда у нас не все получается, поскольку я еще в процессе познания игроков, чтобы определить, кому какая позиция лучше подходит. Я не стану менять английский футбол и не хочу этого делать. Конечно, мне самому нужно меняться. Я для этого сюда и приехал. Быть в одном месте 15-20 лет довольно скучно. Стараюсь адаптировать свой стиль под Англию».