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Гвардиола: «Я приехал в Англию меняться, а не менять местный футбол»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 08:31 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (5:0) отметил, что не всегда его идеи в Англии работают.

«Есть моменты, когда у нас не все получается, поскольку я еще в процессе познания игроков, чтобы определить, кому какая позиция лучше подходит. Я не стану менять английский футбол и не хочу этого делать. Конечно, мне самому нужно меняться. Я для этого сюда и приехал. Быть в одном месте 15-20 лет довольно скучно. Стараюсь адаптировать свой стиль под Англию».

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