Гвардиола: «Я приехал в Англию меняться, а не менять местный футбол»
Сегодня, 08:31 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (5:0) отметил, что не всегда его идеи в Англии работают.
«Есть моменты, когда у нас не все получается, поскольку я еще в процессе познания игроков, чтобы определить, кому какая позиция лучше подходит. Я не стану менять английский футбол и не хочу этого делать. Конечно, мне самому нужно меняться. Я для этого сюда и приехал. Быть в одном месте 15-20 лет довольно скучно. Стараюсь адаптировать свой стиль под Англию».
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Год назад Зинедин Зидан возглавил мадридский «Реал», сменив на тренерском мостике Бенитеса. «Соккер.ру» заглядывает в прошлое, предлагая «Вспомнить всё» о Зизу-тренере.
06 января 2017
Александр Чистяков
Луис Энрике проиграл своему потенциальному преемнику, и «Соккер.ру» изучает список кандидатов на тренерский мостик «Барселоны», ведь будущим летом рокировка возможна.
05 января 2017
16:40 Официально Васильевич - новый главный тренер «Осасуны» 18
Или войдите через