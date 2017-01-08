Сарри: «„Наполи“ играл не лучшим образом, но показал характер»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал волевую победу над «Сампдорией» (2:1).

«Мы оказались под серьезным давлением, упустили много шансов в первом тайме, были медлительными и позволили „Сампдории“ открыть счет. Это случилось из-за отсутствия скорости в нашей игре. Видимо, сказались тяжелые тренировки в последние дни. Я поговорю об этом с командой. Мы сыграли не лучшим образом, но проявили себя в других качествах и набрали три очка. Мне понравился психологический настрой команды. Мы рисковали, но оставались организованными».