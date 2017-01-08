Лизаразю: «Бенитес провоцировал Роналду, придя в „Реал“»

Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю похвалил наставника «Реала» Зинедина Зидана, противопоставив его бывшему тренеру команды Рафаэлю Бенитесу, который сейчас работает с «Ньюкаслом».

«Хочу отметить, какие отношения у тренеров с Роналду. У Зидана они точно противоположные тем, что были у Бенитеса, который провоцировал португальца, придя в „Реал“. Есть вещи, которые нужно понимать, когда у тебя есть игрок, забивающий по 50 голов за сезон. У Зидана, Сантуша и Раньери свои аргумент. Но они все понимают, как общаться с лидерами и заставить их работать на команду и на себя».