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Лизаразю: «Бенитес провоцировал Роналду, придя в „Реал“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Бенитес Рафаэль , Зидан Зинедин , Лизаразю Биксант
Сегодня, 09:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю похвалил наставника «Реала» Зинедина Зидана, противопоставив его бывшему тренеру команды Рафаэлю Бенитесу, который сейчас работает с «Ньюкаслом».

«Хочу отметить, какие отношения у тренеров с Роналду. У Зидана они точно противоположные тем, что были у Бенитеса, который провоцировал португальца, придя в „Реал“. Есть вещи, которые нужно понимать, когда у тебя есть игрок, забивающий по 50 голов за сезон. У Зидана, Сантуша и Раньери свои аргумент. Но они все понимают, как общаться с лидерами и заставить их работать на команду и на себя».

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