«Фиорентина» может перехватить Дзадзу у «Валенсии»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Валенсия, Ювентус, Дзадза Симоне
Сегодня, 09:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Переход нападающего «Ювентуса» Симона Дзадзы в «Валенсию» может сорваться. «Фиорентина» в последний момент сделала предложение по итальянцу, и он может предпочесть переход в стан «фиалок», поскольку «Валенсия» испытывает кризис управления после ухода главного тренера и спортивного директора. «Ювентус» уже договорился с «Валенсией», но планы могут поменяться из-за желаний самого игрока.
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