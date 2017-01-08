«Фиорентина» может перехватить Дзадзу у «Валенсии»

Переход нападающего «Ювентуса» Симона Дзадзы в «Валенсию» может сорваться. «Фиорентина» в последний момент сделала предложение по итальянцу, и он может предпочесть переход в стан «фиалок», поскольку «Валенсия» испытывает кризис управления после ухода главного тренера и спортивного директора. «Ювентус» уже договорился с «Валенсией», но планы могут поменяться из-за желаний самого игрока.