Конте не хочет сравнивать себя с Фергюсоном и Венгером

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не уверен, что ему удастся оставаться у руля «синих» очень долго.

«Я бы не стал примеряться к показателям Фергюсона и Венгера. Мы говорим о двух монстрах, о великих тренерах. Это фантастические люди, они стали примером для меня. Не думаю, что смогу так же всю карьеру провести в одном месте. Но десять лет вполне способен. Этого достаточно. Лет двадцать? Ну, сейчас мне 47. Не думаю, что жена одобрит. Но мы живем, пока мы в футболе».