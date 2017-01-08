Конте не хочет сравнивать себя с Фергюсоном и Венгером
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Конте Антонио , Венгер Арсен , Фергюсон Алекс
Сегодня, 09:48 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Челси» Антонио Конте не уверен, что ему удастся оставаться у руля «синих» очень долго.
«Я бы не стал примеряться к показателям Фергюсона и Венгера. Мы говорим о двух монстрах, о великих тренерах. Это фантастические люди, они стали примером для меня. Не думаю, что смогу так же всю карьеру провести в одном месте. Но десять лет вполне способен. Этого достаточно. Лет двадцать? Ну, сейчас мне 47. Не думаю, что жена одобрит. Но мы живем, пока мы в футболе».
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