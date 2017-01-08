«Бавария» поборется с МЮ за Семеду

«Бавария» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» защитника «Бенфики» Семеду. МЮ давно следит за 23-летним португальцем и рассчитывает подписать его летом. Однако «Бавария» готова побороться за Семеду. Сумма отступных за него составляет 60 млн евро, но «Бенфика» может начать торги с 40 млн.