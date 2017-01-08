«Бавария» поборется с МЮ за Семеду
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Ман Юнайтед, Бенфика, Семеду Нельсон
Сегодня, 10:07 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
«Бавария» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» защитника «Бенфики» Семеду. МЮ давно следит за 23-летним португальцем и рассчитывает подписать его летом. Однако «Бавария» готова побороться за Семеду. Сумма отступных за него составляет 60 млн евро, но «Бенфика» может начать торги с 40 млн.
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