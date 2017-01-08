Рикарду Карвалью может перебраться в Китай

Португальский защитник Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае. Интерес к экс-игроку «Челси» и «Реала» проявляет «Шанхай СИПГ». Последним клубом Карвалью был «Монако», который он покинул свободным агентом прошлым летом.