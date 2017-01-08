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Рикарду Карвалью может перебраться в Китай

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Шанхай СИПГ, Карвалью Рикарду
Сегодня, 10:51 | Источник: transfermarkt.de | Редакция: Сергей Иванов

Португальский защитник Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае. Интерес к экс-игроку «Челси» и «Реала» проявляет «Шанхай СИПГ». Последним клубом Карвалью был «Монако», который он покинул свободным агентом прошлым летом.

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