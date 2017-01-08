Рикарду Карвалью может перебраться в Китай
Сегодня, 10:51 | Источник: transfermarkt.de | Редакция: Сергей Иванов
Португальский защитник Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае. Интерес к экс-игроку «Челси» и «Реала» проявляет «Шанхай СИПГ». Последним клубом Карвалью был «Монако», который он покинул свободным агентом прошлым летом.
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Карвалью уже много лет, хотя он и действующий чемпион Европы.