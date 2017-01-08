«Интер» снова нацелился на Жиньяка

Нападающий «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк снова попал в сферу интересов «Интера». Миланский клуб уже пытался подписать 31-летнего француза, однако сделка не состоялась. Жиньяка все устраивает в «Тигресе», с которым у него контракт до 2018 года. Сумма отступных за него составляет 30 млн евро, что и останавливает потенциальных покупателей.