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«Севилья» намерена арендовать Сако

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Севилья, Сако Мамаду
Сегодня, 11:50 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако продолжает поиск нового клуба. Интерес к французу проявляет «Севилья», которая хочет арендовать экс-игрока ПСЖ. Он не входит в планы тренерского штаба «Ливерпуля», поэтому клуб рассчитывает расстаться с ним в январе. «Севилью» лишь не устраивает желание «Ливерпуля» заставить арендатора платить всю зарплату Сако, которая составляет 5 млн евро в год.

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