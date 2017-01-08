«Севилья» намерена арендовать Сако

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако продолжает поиск нового клуба. Интерес к французу проявляет «Севилья», которая хочет арендовать экс-игрока ПСЖ. Он не входит в планы тренерского штаба «Ливерпуля», поэтому клуб рассчитывает расстаться с ним в январе. «Севилью» лишь не устраивает желание «Ливерпуля» заставить арендатора платить всю зарплату Сако, которая составляет 5 млн евро в год.