«Краснодар» на первых двух сборах проведёт восемь матчей

«Краснодар» уточнил план подготовки ко второй части сезона. 11 января команда вылетит в ОАЭ для начала зимних сборов. Там за две недели краснодарцы проведут два контрольных матча – с китайским «Хэнанем» и «Пахтакором». На втором сборе в Испании (с 29 января по 10 февраля) «Краснодар» проведет еще шесть поединков. Соперниками станут пражская «Славия», хорватский «Осиек» и венгерский «Видеотон». Другие противники уточняются.