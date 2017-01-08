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«Краснодар» на первых двух сборах проведёт восемь матчей

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Краснодар
Сегодня, 11:54 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Сергей Иванов

«Краснодар» уточнил план подготовки ко второй части сезона. 11 января команда вылетит в ОАЭ для начала зимних сборов. Там за две недели краснодарцы проведут два контрольных матча – с китайским «Хэнанем» и «Пахтакором». На втором сборе в Испании (с 29 января по 10 февраля) «Краснодар» проведет еще шесть поединков. Соперниками станут пражская «Славия», хорватский «Осиек» и венгерский «Видеотон». Другие противники уточняются.

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