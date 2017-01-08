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«Бешикташу» интересен Будковский

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бешикташ, Анжи, Будковский Филипп
Сегодня, 11:58 | Источник: GoalBien | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, который ищет новый клуб, может перебраться в Турцию. Интерес к украинцу проявляет «Бешикташ». Для него он был запасным вариантом усиления атаки, к которому придется прибегнуть. «Анжи» в рамках смены кадровой политики готов расстаться с Будковским.

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