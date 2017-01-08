«Бешикташу» интересен Будковский

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, который ищет новый клуб, может перебраться в Турцию. Интерес к украинцу проявляет «Бешикташ». Для него он был запасным вариантом усиления атаки, к которому придется прибегнуть. «Анжи» в рамках смены кадровой политики готов расстаться с Будковским.