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Марсело: «Постараюсь провести в „Реале“ ещё десять лет»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Марсело
Сегодня, 12:05 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Реала» Марсело после победы над «Гранадой» (5:0) отметил, что готов еще долго оставаться в Мадриде.

«Я не ожидал, что достигну того, чего добился на сегодняшний день. Когда я перешел сюда, мне было 18 лет. Я боялся давления, ведь предстояло представлять свою страну в таком клубе. Смогу ли еще провести в „Реале“ 10 лет? Постараюсь. Без поддержки многих людей меня бы тут не было. Речь о Каннаваро, Пепе, Роберто Карлосе.

Своей нынешней формой все в „Реале“ обязаны тренеру по физподготовке Антонио Пинтусу. Он работал с нами перед сезоном и зимой. Благодаря этому все игроки способны выполнять огромный объем работы».

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