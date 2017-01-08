Рейна: «Сильвестре нарушил правила на мне и был удалён справедливо»
Сегодня, 12:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Наполи» Пепе Рейна уверен, что судья справедливо удалил защитника «Сампдории» Матиаса Сильвестре в матче, который неаполитанцы выиграли со счетом 2:1.
«Это был настоящий фол, и удаление стало правильным решением. Я почувствовал, что он ударил меня, помешав завершить движение. Понимаю, что на повторах не все хорошо видно, но контакт был. Я ощутил это. И он не протестовал, потому что знал об этом».
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