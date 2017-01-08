«Сампдория» хочет добиться дисквалификации Рейны

Адвокат «Сампдории» Антонио Ромеи отметил, что клуб будет требовать дисквалификации за симуляцию для вратаря «Наполи» Пепе Рейны, из-за которого был удален защитник генуэзцев Матиас Сильвестре.

«Мы играли прекрасно, пока судья не совершил ошибку. Ситуация легко читалась, что еще больше раздражает. Действие было очевидным, четвертый рефери был рядом и все видел. Сильвестре даже не трогал Рейну, а тот упал. Посмотрим, как дисциплинарная комиссия это расценит. Мы ждем, что будут изучены видеоповторы. Пару недель назад такая схема использовалась, когда дисквалифицировали Стротмана за похожее действие».