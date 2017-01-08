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Мотта: «Дракслер улучшит игру ПСЖ»

Матч: ПСЖПСЖ7 : 0БастияБастия
Соккер.Ру // Франция. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Мотта Тиаго, Дракслер Юлиан
Сегодня, 13:25 | Источник: footmercato.net | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта остался доволен дебютом Юлиана Дракслера в парижской команде – он забил гол в первом же матче за парижан в Кубке Франции с «Бастией» (7:0).

«Он в порядке. Его адаптация проходит очень хорошо. Впечатление такое, что к нам пришел прекрасный игрок. Он понимает, где оказался. У нашей команды много задач. Мы всегда должны быть амбициозными и бороться за победу. Этот игрок привык участвовать в важных матчах. Уверен, что он улучшит нашу игру».

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