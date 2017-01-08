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«Зенит» сделал прощальное видео про Витселя

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Витсель Аксель
Сегодня, 13:33 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, посвященное полузащитнику Акселю Витселю, который перешел в китайский клуб. Петербургская команда таким образом выразила благодарность бельгийцу за время, проведенное в «Зените».

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