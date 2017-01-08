«Зенит» сделал прощальное видео про Витселя
Сегодня, 13:33 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, посвященное полузащитнику Акселю Витселю, который перешел в китайский клуб. Петербургская команда таким образом выразила благодарность бельгийцу за время, проведенное в «Зените».
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- Я бы предостерёг вас от того, чтобы бросать камень в огород Витселя. Мы живем в потребительском обществе, а не в СССР. Во всем мире развиваются капиталистические отношения. У кого больше денег, тот себя и ведет соответственно. Чтобы потреблять, нужны деньги. За деньги можно купить все. Чуть ли не душу. Витсель думал заработать еще 20-30 миллионов за карьеру. А тут он попал в рай.
Недофутболист.
тоже самое можно сказать про Кариоку,но он щас счастлив в Бразилии,порадуемся за парня))
https://www.youtube.com/watch?v=el-EkpUea4Y