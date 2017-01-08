Индзаги: «2017 год сложится для „Лацио“ хорошо»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Когда возобновляешь игры после перерыва, все особенно зависит от деталей. Я прошу ребят быть внимательными и собранными. Жду, что 2017 год сложится для нас хорошо. У нас 34 очка, но могло быть и больше. Даже это – хорошо, если учесть начало сезона. Болельщики ждут от нас многого. Январь очень важен для всех команд».