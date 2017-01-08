Рейтинг@Mail.ru

Ракитич не сыграет с «Вильярреалом»

Матч: ВильярреалВильярреал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Ракитич Иван
Сегодня, 14:05 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пропустит ближайший матч команды с «Вильярреалом». Такое решение принял главный тренер каталонцев Луис Энрике, не ставший объяснять, по каким причинам хорват не включен в заявку. Также с «Вильярреалом» не сыграют из-за травм Яспер Силлессен, Жереми Матье и Алейш Видаль.

В последнем матче в Кубке Испании «Барселона» проиграла «Атлетику».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:02
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:13
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:05 Марсело: «Постараюсь провести в „Реале“ ещё десять лет» 6
Вчера
VarujBabayan
Суперзащитники КАН-2017. Часть 1
Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян в преддверии старта Кубка африканских наций-2017 предлагает обратить внимание на самых заметных защитников Чёрного континента.
Комментариев: 3
17:24 Руни догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров МЮ 25
12:40 Снейдер готов переехать в Китай на зарплату в 15 млн евро в год 12
11:01 Моуриньо: «Швайнштайгер снова в обойме МЮ» 15
07:51 Стоунз: «Я так долго ждал этого гола!» 1
07:30 Селезнёв: «Ибрагимович – мой кумир, человек со стальными яйцами» 11
06:49 Погба: «Я очень восхищаюсь Зиданом» 6
05:33 Селезнёв: «Мне три месяца стыдно было выходить на улицу» 11
05:11 Ибрагимович: «Я бы не смог показывать такую игру без помощи товарищей по команде» 4
все материалы по этой теме
Турниры