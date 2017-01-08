Ракитич не сыграет с «Вильярреалом»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пропустит ближайший матч команды с «Вильярреалом». Такое решение принял главный тренер каталонцев Луис Энрике, не ставший объяснять, по каким причинам хорват не включен в заявку. Также с «Вильярреалом» не сыграют из-за травм Яспер Силлессен, Жереми Матье и Алейш Видаль.

В последнем матче в Кубке Испании «Барселона» проиграла «Атлетику».