Почеттино в «Барселоне» может заменить Луиса Энрике
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Барселона, Тоттенхэм, Энрике Луис , Почеттино Маурисио
Сегодня, 14:36 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Руководство «Барселоны» рассматривает альтернативные варианты на случай ухода главного тренера Луиса Энрике. Он еще не продлил контракт, который истекает ближайшим летом. Фаворитом в борьбе за тренерский пост в «Барселоне» является наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Впрочем, это может вызвать недовольство фанатов «блауграны», поскольку этот специалист ранее тренировал «Эспаньол».
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