Почеттино в «Барселоне» может заменить Луиса Энрике

Руководство «Барселоны» рассматривает альтернативные варианты на случай ухода главного тренера Луиса Энрике. Он еще не продлил контракт, который истекает ближайшим летом. Фаворитом в борьбе за тренерский пост в «Барселоне» является наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Впрочем, это может вызвать недовольство фанатов «блауграны», поскольку этот специалист ранее тренировал «Эспаньол».