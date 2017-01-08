Кассано может перебраться в Китай

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано может продолжить карьеру в Китае. 34-летний итальянец не играет в генуэзском клубе, поэтому хочет сменить команду. Ожидается, что Кассано может перейти в китайскую команду на один сезон, чтобы не покидать семью надолго. Родных перевозить из Генуи форвард не намерен.