Кассано может перебраться в Китай
Сегодня, 14:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано может продолжить карьеру в Китае. 34-летний итальянец не играет в генуэзском клубе, поэтому хочет сменить команду. Ожидается, что Кассано может перейти в китайскую команду на один сезон, чтобы не покидать семью надолго. Родных перевозить из Генуи форвард не намерен.
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