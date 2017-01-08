ГАЙС снова хочет арендовать у ЦСКА Алиева

Спортивный директор шведского клуба ГАЙС Патрик Ингельстен отметил, что его клуб хочет снова арендовать нападающего ЦСКА Алибека Алиева.

«Нашей команде нужно усилить атаку. Мы работаем над этим. Есть некоторые проблемы, и нам нужно их решить. Есть шанс, что мы сможем снова арендовать Алиева».