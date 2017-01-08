ГАЙС снова хочет арендовать у ЦСКА Алиева
Сегодня, 14:46 | Источник: fotbollskanalen.se | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор шведского клуба ГАЙС Патрик Ингельстен отметил, что его клуб хочет снова арендовать нападающего ЦСКА Алибека Алиева.
«Нашей команде нужно усилить атаку. Мы работаем над этим. Есть некоторые проблемы, и нам нужно их решить. Есть шанс, что мы сможем снова арендовать Алиева».
Другие материалы по теме:
11:58 Слухи «Бешикташу» интересен Будковский 11
Вчера
23:35 Слухи «Галатасараю» нужен Ломбертс 59
16:58 Слухи «Спартаку» интересен Алексей Козлов 49
Или войдите через
В кабинетный наркопритон только всякая шелупонь и обращается...