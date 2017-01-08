Дриусси: «Переход в „Спартак“? Не было ничего конкретного»
Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Ривер Плейт, Дриусси Себастьян
Сегодня, 14:51 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси опроверг слухи о контактах с другими клубами. В СМИ появлялась информация, что за ним следит «Спартак», который хочет усилить атаку.
«Нет ничего конкретного. Я мыслями со своим клубом. Стараюсь себя изолировать от слухов. Если получу выгодное предложение для меня и клуба, то это будет приятно, мы изучим его. Но я счастлив в „Ривер Плейте“».
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- Извините... Сейчас вот перестанет тошнить - и я обязательно отвечу...
Дриусси на карандаше у скаутов многих топ-клубов, меньше чем за 15 млн его вряд ли отдадут, шансов немного.
То, что клуб проводит активную селекционную работу- это факт. В ходе этой работы уполномоченные посредники стремятся достичь результата и проводят поиск по многим направлениям. Однако это не значит, что руководство клуба одобрит их выбор.