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Дриусси: «Переход в „Спартак“? Не было ничего конкретного»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Ривер Плейт, Дриусси Себастьян
Сегодня, 14:51 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси опроверг слухи о контактах с другими клубами. В СМИ появлялась информация, что за ним следит «Спартак», который хочет усилить атаку.

«Нет ничего конкретного. Я мыслями со своим клубом. Стараюсь себя изолировать от слухов. Если получу выгодное предложение для меня и клуба, то это будет приятно, мы изучим его. Но я счастлив в „Ривер Плейте“».

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