Дриусси: «Переход в „Спартак“? Не было ничего конкретного»

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси опроверг слухи о контактах с другими клубами. В СМИ появлялась информация, что за ним следит «Спартак», который хочет усилить атаку.

«Нет ничего конкретного. Я мыслями со своим клубом. Стараюсь себя изолировать от слухов. Если получу выгодное предложение для меня и клуба, то это будет приятно, мы изучим его. Но я счастлив в „Ривер Плейте“».