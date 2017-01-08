Игроки сборной Зимбабве бастуют из-за задержки зарплаты

Футболисты сборной Зимбабве отказались лететь на товарищеский матч с Камеруном из-за длительных задержек зарплаты, что происходит не впервые в этой стране. Сборная Зимбабве впервые за 11 лет попала на Кубок Африки, к которому продолжает подготовку. Но она может быть сорвана из-за забастовки игроков.