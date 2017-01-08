«Барселона» может побороться за Алли
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Тоттенхэм, Алли Деле
Сегодня, 15:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли попал в сферу интересов «Барселоны». На 20-летнего англичанина претендовали «Реал» и ПСЖ, однако каталонский клуб готов составить им конкуренцию. «Шпоры» же продлили с Алли контракт и не хотят его отпускать. Он перешел в «Тоттенхэм» два года назад из «МК Донс» за 5 млн фунтов стерлингов.
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