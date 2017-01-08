«Барселона» может побороться за Алли

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли попал в сферу интересов «Барселоны». На 20-летнего англичанина претендовали «Реал» и ПСЖ, однако каталонский клуб готов составить им конкуренцию. «Шпоры» же продлили с Алли контракт и не хотят его отпускать. Он перешел в «Тоттенхэм» два года назад из «МК Донс» за 5 млн фунтов стерлингов.