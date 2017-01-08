«Челси» вернул Аке из аренды

Защитник Натан Аке вернулся в «Челси» из «Борнмута» досрочно. 21-летний голландец летом был арендован «Борнмутом» до конца сезона, однако «Челси» решил его вернуть сейчас. В «Борнмуте» Аке провел десять матчей, забив три мяча.