«Челси» вернул Аке из аренды
Сегодня, 15:47 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник Натан Аке вернулся в «Челси» из «Борнмута» досрочно. 21-летний голландец летом был арендован «Борнмутом» до конца сезона, однако «Челси» решил его вернуть сейчас. В «Борнмуте» Аке провел десять матчей, забив три мяча.
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