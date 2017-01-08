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«Челси» вернул Аке из аренды

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Челси, Борнмут, Аке Натан
Сегодня, 15:47 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Сергей Иванов

Защитник Натан Аке вернулся в «Челси» из «Борнмута» досрочно. 21-летний голландец летом был арендован «Борнмутом» до конца сезона, однако «Челси» решил его вернуть сейчас. В «Борнмуте» Аке провел десять матчей, забив три мяча.

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