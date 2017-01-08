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«Ливерпуль» - «Плимут»: стартовые составы

Матч: ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Плимут АргайлПлимут Аргайл
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Плимута» на матч Кубка Англии.

«Ливерпуль»: Кариус, Морено, Гомес, Лукас Лейва, Джан, Стюарт, Оджо, Эджариа, Арнольд, Ориги, Вудберн.
Запас: Миньоле, Клайн, Вейналдум, Фирмино, Старридж, Клаван, Лаллана.

«Плимут Аргайл»: МакКормик, Миллер, Брэдли, Сонго’О, Перрингтон, Трелькельд, Фокс, Кэри, Слю, Джервис, Гарита.
Запас: Дорель, Булвитис, Смит, Гудвилли, Осборн, Руни, Таннер.

В последнем матче «Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом».

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