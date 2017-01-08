Брандт: «Не побоялся бы снова отказать „Баварии“»

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт изъявил готовность снова отклонить предложение «Баварии», которой он отказал в 2013 году, когда был в «Вольфсбурге».

«Я не побоялся бы снова отказать „Баварии“. То же самое касается и других клубов. В „Байере“ я чувствую себя очень комфортно, могу продлить контракт. Но не все зависит от меня. Важны и результаты команды».