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Дубль Перишича принёс «Интеру» волевую победу над «Удинезе»

Матч: УдинезеУдинезе1 : 2ИнтернационалеИнтернационале
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Перишич Иван
Сегодня, 16:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» вырвал победу у «Удинезе» со счетом 2:1.

Удине, стадион «Дачия Арена»

«Удинезе» - «Интер» - 1:2 (1:1)
Голы: Янкто 17 – Перишич 45+2, Перишич 87.

«Удинезе»: Карнезис, Фелипе, Данило Ларанжейра, Самир, Кумс (Халльфредссон 63), де Пауль (Перица 72), Видмер, Янкто, Фофана, Теро (Матос 80), Сапата.
Главный тренер: Луиджи Дельнери.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Жоау Мариу 56), Кандрева, Кондогбия (Эдер 84), Брозович, Перишич (Андреолли 90+1), Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

Предупреждения: Кондогбия 65, Теро 74, Янкто 75, Брозович 86, Фофана 86. 

Судья: Довери (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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