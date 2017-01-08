Дубль Перишича принёс «Интеру» волевую победу над «Удинезе»

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» вырвал победу у «Удинезе» со счетом 2:1.

Удине, стадион «Дачия Арена»

«Удинезе» - «Интер» - 1:2 (1:1)

Голы: Янкто 17 – Перишич 45+2, Перишич 87.

«Удинезе»: Карнезис, Фелипе, Данило Ларанжейра, Самир, Кумс (Халльфредссон 63), де Пауль (Перица 72), Видмер, Янкто, Фофана, Теро (Матос 80), Сапата.

Главный тренер: Луиджи Дельнери.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Жоау Мариу 56), Кандрева, Кондогбия (Эдер 84), Брозович, Перишич (Андреолли 90+1), Икарди.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

Предупреждения: Кондогбия 65, Теро 74, Янкто 75, Брозович 86, Фофана 86.

Судья: Довери (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.