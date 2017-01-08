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«Дженоа» - «Рома»: стартовые составы

Матч: ДженоаДженоа-:-РомаРома
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Дженоа» и «Ромы» на матч 19-го тура чемпионата Италии.

«Дженоа»: Перин, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ригони, Лазович, Кофи, Нинкович, Лаксальт, Окампос, Симеоне.
Запас: Бираски, Фьямоцци, Моросини, Бегетто, Пинилья, Кваини, Пандев, Джентилетти, Ламанна, Орбан, Эденилсон, Зима.

«Рома»: Щесны, Фацио, Перес, Жезус, Эмерсон, Рюдигер, Де Росси, Наингголан, Стротман, Перотти, Джеко.
Запас: Алиссон, Паредес, Жерсон, Тумминелло, Тотти, Руи, Эль-Шаарави, Сек, Манолас, Лобонц.

Ранее «Интер» обыграл «Удинезе».

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