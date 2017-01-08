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«Лацио» - «Кротоне»: стартовые составы

Матч: ЛациоЛацио-:-КротонеКротоне
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Кротоне» на матч 19-го тура чемпионата Италии.

«Лацио»: Маркетти, Баста, Раду, де Врей, Худт, Билья, Пароло, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле, Ломбарди.
Запас: Стракоша, Патрик, Катальди, Кишна, Уоллас, Бастуш, Лайтнер, Прче, Варгич, Росси.

«Кротоне»: Феста, Кеччерини, Сампириси, Феррари, Крисетиг, Мартелла, Барберис, Роден, Стоян, Фальчинелли, Тротта.
Запас: Висково, Палладино, Налини, Гнахоре, Сальзано, Рози, Дюссенн, Капецци, Шульич, Фацци, Койокару, Нванкво.

Ранее «Интер» обыграл «Удинезе».

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