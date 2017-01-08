«Лацио» - «Кротоне»: стартовые составы
Сегодня, 16:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Кротоне» на матч 19-го тура чемпионата Италии.
«Лацио»: Маркетти, Баста, Раду, де Врей, Худт, Билья, Пароло, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле, Ломбарди.
Запас: Стракоша, Патрик, Катальди, Кишна, Уоллас, Бастуш, Лайтнер, Прче, Варгич, Росси.
«Кротоне»: Феста, Кеччерини, Сампириси, Феррари, Крисетиг, Мартелла, Барберис, Роден, Стоян, Фальчинелли, Тротта.
Запас: Висково, Палладино, Налини, Гнахоре, Сальзано, Рози, Дюссенн, Капецци, Шульич, Фацци, Койокару, Нванкво.
Ранее «Интер» обыграл «Удинезе».
Другие материалы по теме:
00:53 Видео ПСЖ отправил 7 безответных мячей в ворота «Бастии» 12
Вчера
22:27 Видео «Арсенал» вырвал победу в матче с «Престоном» 37
Александр Чистяков
Приближающийся Кубок Африканских Наций заставляет о себе говорить. «Соккер.ру» выдает очередную порцию полезной информации о континентальном турнире.
Или войдите через