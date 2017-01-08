«Ливерпуль» может удвоить зарплату Лаллане

Руководство «Ливерпуля» готово предложить новый контракт полузащитнику Адаму Лаллане. «Красные» довольны игрой 28-летнего хавбека и хотят его удержать от возможной смены команды. Предполагается, что новый контракт позволит Лаллане удвоить зарплату. Сейчас он получает 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю.