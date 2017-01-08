«Ливерпуль» может удвоить зарплату Лаллане
Сегодня, 16:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Руководство «Ливерпуля» готово предложить новый контракт полузащитнику Адаму Лаллане. «Красные» довольны игрой 28-летнего хавбека и хотят его удержать от возможной смены команды. Предполагается, что новый контракт позволит Лаллане удвоить зарплату. Сейчас он получает 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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