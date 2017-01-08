«Рома» и «Фиорентина» могут обменяться игроками

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель, который хочет покинуть команду, может перейти в «Рому». Римский клуб готов обменять на него своего полузащитника Леандро Паредеса. Интерес к Баделю также проявляли миланские клубы. Паредес и Бадель оцениваются в 10 млн евро, поэтому прямой обмен игроков вероятен.