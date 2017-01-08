«Палмейрас» подтвердил переход Мело

«Палмейрас» официально объявил о переходе под свои знамена полузащитника «Интера» Фелипе Мело. 33-летний хавбек подписал контракт, рассчитанный до конца 2019 года. В Бразилии Мело будет получать 100 тысяч евро в месяц без учета бонусов.

В этом сезоне Мело провел 5 матчей в Серии А, заработал 3 желтые карточки и 1 удаление.