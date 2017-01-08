Рейтинг@Mail.ru

Йоветич: «Мне не давали шанса в „Интере“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2014/2015, Заграница: игроки, Интер, Севилья, Йоветич Стеван
Сегодня, 17:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич рассказал, что в итальянском клубе ему не дают шанса себя проявить. Форвард очень близок к переходу в «Севилью».

«Если говорить об „Интере“, то я должен сказать, что неудовлетворен последним сезоном. Я хорошо работал, был готов играть, но мне не давали шансов. Не знаю почему, проблема была не во мне, ведь мои выступления за сборную говорят, что я в порядке. 

Я профессионал и всегда вел себя соответствующе. Моя работа заключается в подготовке, я должен быть готов выйти на поле в любой момент.

Если вы хотите спросить, почему я не играл, то это вопрос не по адресу».

В этом сезоне 27-летний футболист провел 5 матчей в Серии А.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
14:05 Ракитич не сыграет с «Вильярреалом» 14
12:05 Марсело: «Постараюсь провести в „Реале“ ещё десять лет» 7
Вчера
VarujBabayan
Суперзащитники КАН-2017. Часть 1
Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян в преддверии старта Кубка африканских наций-2017 предлагает обратить внимание на самых заметных защитников Чёрного континента.
Комментариев: 3
17:24 Руни догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров МЮ 25
12:40 Снейдер готов переехать в Китай на зарплату в 15 млн евро в год 12
11:01 Моуриньо: «Швайнштайгер снова в обойме МЮ» 15
07:51 Стоунз: «Я так долго ждал этого гола!» 1
07:30 Селезнёв: «Ибрагимович – мой кумир, человек со стальными яйцами» 11
06:49 Погба: «Я очень восхищаюсь Зиданом» 6
05:33 Селезнёв: «Мне три месяца стыдно было выходить на улицу» 11
все материалы по этой теме
Турниры