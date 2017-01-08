Йоветич: «Мне не давали шанса в „Интере“»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич рассказал, что в итальянском клубе ему не дают шанса себя проявить. Форвард очень близок к переходу в «Севилью».

«Если говорить об „Интере“, то я должен сказать, что неудовлетворен последним сезоном. Я хорошо работал, был готов играть, но мне не давали шансов. Не знаю почему, проблема была не во мне, ведь мои выступления за сборную говорят, что я в порядке.

Я профессионал и всегда вел себя соответствующе. Моя работа заключается в подготовке, я должен быть готов выйти на поле в любой момент.

Если вы хотите спросить, почему я не играл, то это вопрос не по адресу».

В этом сезоне 27-летний футболист провел 5 матчей в Серии А.