В «Торино» подтвердили, что «Арсенал» сделал предложение по Белотти
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Торино, Арсенал, Белотти Андреа
Сегодня, 17:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи сообщил, что «Арсенал» сделал предложение по нападающему туринцев Андреа Белотти. По слухам, «канониры» предложили за итальянца 65 млн евро.
«Да, мы получили предложение от „Арсенала“, но оно не отображает истинной ценности игрока. Мы хотим продолжать сотрудничество с Белотти, а там посмотрим.
„Торино“ намерен сохранить Белотти, поэтому в его новом контракте есть важный пункт об отступных в размере 100 млн евро. Я думаю, что Андреа стоит больше, чем предложил „Арсенал“».
В этом сезоне Белотти провел 17 матчей в Серии А, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
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