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«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: стартовые составы

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм-:-Астон ВиллаАстон Вилла
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:06 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» - «Астон Вилла».

«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Картер-Викерс, Алдервейрелд, Виммер, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Сон, Янссен.

«Астон Вилла»: Джонстон, Хаттон, Честер, Бэйкер, Амави, Йединак, Тшибола, Адома, Бакуна, Грилиш, Агбонлахор.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Челси» (2:0).

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