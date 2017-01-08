«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: стартовые составы
Матч: Тоттенхэм-:-Астон Вилла
Начало матча: Сегодня, 19:00
Сегодня, 18:06 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» - «Астон Вилла».
«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Картер-Викерс, Алдервейрелд, Виммер, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Сон, Янссен.
«Астон Вилла»: Джонстон, Хаттон, Честер, Бэйкер, Амави, Йединак, Тшибола, Адома, Бакуна, Грилиш, Агбонлахор.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Челси» (2:0).
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