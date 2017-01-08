«Ливерпуль» не смог обыграть «Плимут Аргайл»
Сегодня, 18:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» и «Плимут Аргайл» голов не забивали. Теперь команды ожидает переигровка.
Ливерпуль, стадион «Энфилд».
«Ливерпуль» - «Плимут Аргайл» - 0:0
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнолд, Гомес, Морено, Эджариа (Лаллана 75), Стюарт, Джан (Старридж 63), Лейва, Оджо, Вудберн (Фирмино 75), Ориги.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Плимут Аргайл»: Маккормик, Брэдли, Сонго’О, Перрингтон, Трелкелд, Кэри, Фокс, Миллер (Смит 76), Гарита (Тэннер 65), Джервис, Слю.
Главный тренер: Дерек Адамс.
Судья: Пол Тирни.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Во какая в Англии заруба идёт, а у нас максимум это ФНЛ в Кубке, остальные сходу вылетают.